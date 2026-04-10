Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

AEON CREDIT SERVICE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AEON CREDIT SERVICE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 30,78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AEON CREDIT SERVICE noch ein Gewinn pro Aktie von 8,71 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138,40 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 141,33 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 97,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 72,47 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat AEON CREDIT SERVICE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 549,95 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 513,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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