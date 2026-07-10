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10.07.2026 06:31:29
AEON CREDIT SERVICE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AEON CREDIT SERVICE lud am 09.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS wurde auf 41,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,19 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 150,22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AEON CREDIT SERVICE einen Umsatz von 133,08 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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