AEON CREDIT SERVICE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AEON CREDIT SERVICE hat am 09.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,03 JPY, nach 20,32 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 150,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 136,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at