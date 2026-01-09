AEON CREDIT SERVICE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AEON CREDIT SERVICE lud am 08.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AEON CREDIT SERVICE 16,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 139,34 Milliarden JPY gegenüber 128,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

