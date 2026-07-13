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13.07.2026 06:31:29
AEON Fantasy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AEON Fantasy äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 49,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,58 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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