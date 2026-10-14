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14.10.2026 06:31:29
AEON Fantasy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
AEON Fantasy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 59,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 81,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat AEON Fantasy im vergangenen Quartal 27,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AEON Fantasy 24,73 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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