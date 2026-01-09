|
09.01.2026 06:31:28
AEON Fantasy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AEON Fantasy lud am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
AEON Fantasy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -77,020 JPY je Aktie gewesen.
AEON Fantasy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
