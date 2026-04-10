Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

AEON Fantasy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AEON Fantasy hat am 09.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AEON Fantasy -33,760 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 25,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 141,09 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AEON Fantasy ein Gewinn pro Aktie von -91,870 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,93 Prozent auf 93,29 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 87,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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