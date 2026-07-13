Aeon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aeon präsentierte am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aeon -2,540 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Aeon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 941,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 566,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at