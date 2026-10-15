Aeon Hokkaido gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aeon Hokkaido hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,80 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,26 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at