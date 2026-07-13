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13.07.2026 06:31:29
Aeon Hokkaido: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Aeon Hokkaido veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aeon Hokkaido 5,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 99,92 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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