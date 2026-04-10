Aeon Hokkaido vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aeon Hokkaido hat am 09.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 13,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aeon Hokkaido 12,18 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aeon Hokkaido im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 109,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 105,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 26,79 JPY. Im Vorjahr waren 25,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 377,48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 404,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at