Aeon Hokkaido veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aeon Hokkaido hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97,33 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at