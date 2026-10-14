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14.10.2026 06:31:29
AEON KYUSHU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AEON KYUSHU hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 JPY gegenüber 90,35 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,61 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 139,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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