AEON KYUSHU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AEON KYUSHU präsentierte am 08.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8,62 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 133,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at