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13.07.2026 06:31:29
AEON KYUSHU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AEON KYUSHU veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AEON KYUSHU ein EPS von 15,09 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat AEON KYUSHU 135,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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