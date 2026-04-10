Aeon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aeon gab am 09.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Aeon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,29 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2 965,94 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 664,30 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 26,87 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aeon 11,19 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10 715,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10 134,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at