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19.05.2026 06:31:29
Aeon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Aeon lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 MYR erwirtschaftet worden.
Aeon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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