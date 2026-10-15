AEON: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AEON präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 18,43 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,92 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at