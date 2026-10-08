Aeon Thana Sinsap (Thailand): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aeon Thana Sinsap (Thailand) gab am 07.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 2,60 THB. Im letzten Jahr hatte Aeon Thana Sinsap (Thailand) einen Gewinn von 3,17 THB je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,12 Prozent auf 4,39 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,78 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at