Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aeon Thana Sinsap (Thailand) präsentierte in der am 07.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,68 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,69 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,84 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 12,44 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 11,44 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 19,06 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,72 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 11,89 THB je Aktie sowie einem Umsatz von 18,80 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at

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