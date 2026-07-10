Aeon Thana Sinsap (Thailand) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat am 08.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 4,55 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aeon Thana Sinsap (Thailand) 4,83 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at