08.01.2026 06:31:28
Aeon Thana Sinsap (Thailand) legte Quartalsergebnis vor
Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat am 07.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 2,49 THB. Im letzten Jahr hatte Aeon Thana Sinsap (Thailand) einen Gewinn von 3,15 THB je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Aeon Thana Sinsap (Thailand) im vergangenen Quartal 4,76 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aeon Thana Sinsap (Thailand) 4,90 Milliarden THB umsetzen können.
