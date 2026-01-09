|
Aeon Thana Sinsap (Thailand) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aeon Thana Sinsap (Thailand) gab am 07.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 2,49 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aeon Thana Sinsap (Thailand) 3,15 THB je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,84 Prozent zurück. Hier wurden 4,76 Milliarden THB gegenüber 4,90 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
