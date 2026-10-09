Aeon Thana Sinsap (Thailand): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,59 THB gegenüber 3,17 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Aeon Thana Sinsap (Thailand) im vergangenen Quartal 4,39 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aeon Thana Sinsap (Thailand) 4,78 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at