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09.04.2026 06:31:29

Aeon Thana Sinsap (Thailand) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aeon Thana Sinsap (Thailand) ließ sich am 07.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aeon Thana Sinsap (Thailand) die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 THB. Im Vorjahresviertel waren 2,90 THB je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 4,69 Milliarden THB, gegenüber 4,84 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,08 Prozent präsentiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,44 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 11,44 THB je Aktie erzielt worden.

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,06 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,72 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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