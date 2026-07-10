Aeon Thana Sinsap (Thailand) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,20 THB. Im Vorjahresviertel waren 3,09 THB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aeon Thana Sinsap (Thailand) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,55 Milliarden THB im Vergleich zu 4,83 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at