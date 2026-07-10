|
10.07.2026 06:31:29
Aeon Thana Sinsap (Thailand) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,20 THB. Im Vorjahresviertel waren 3,09 THB je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aeon Thana Sinsap (Thailand) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,55 Milliarden THB im Vergleich zu 4,83 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.