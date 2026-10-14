Aeon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aeon stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Aeon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,07 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 962,18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2 623,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at