AEON zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AEON hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,103 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,091 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,21 Milliarden USD – eine Minderung von 9,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,21 Milliarden USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 18,42 Milliarden USD belaufen hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,062 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,768 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,92 Prozent zurück. Hier wurden 70,06 Milliarden USD gegenüber 78,65 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 72,41 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at