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28.05.2026 06:31:29
Aequs gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aequs hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,200 INR sowie einem Umsatz von 3,76 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,870 INR. Im Vorjahr hatten -1,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,30 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 1,700 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 12,30 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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