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28.10.2026 06:31:29
Aequs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Aequs lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,633 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 4,22 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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