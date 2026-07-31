Aequs: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aequs präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 3,633 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,96 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at