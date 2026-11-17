AerCap Holdings Aktie
WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663
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17.11.2026 19:30:02
AerCap: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, AerCap (NYSE:AER) announced raised full-year earnings guidance driven by asset sales and aircraft lease demand. The aircraft leasing company benefits from tight global supply, allowing it to sell planes above book value while expanding its order book.
Three things management said stand out.
AerCap sells older planes into a tight secondary market to clear room for modern models. Management realized 2.6 times book equity, the net worth of assets on paper, on sales this quarter.
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