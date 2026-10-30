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30.10.2026 06:31:28
AerCap gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AerCap hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 6,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AerCap 7,09 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 1,97 Milliarden USD gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,14 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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