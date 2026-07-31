AerCap hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AerCap lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AerCap ein EPS von 7,24 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,77 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,08 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 4,90 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,14 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at