AerCap Holdings Aktie
WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663
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29.07.2026 13:55:30
AerCap Holdings Q2 Net Income Declines, Raises FY26 Adjusted EPS
(RTTNews) - Wednesday, AerCap Holdings N.V. (AER) announced its second-quarter financial results, reporting a net income of $725.7 million, or $4.59 a share, down from $1,259.2 million, or $7.09 a share, in the previous year.
Higher expenses, which drove changes in net income attributable to the company, totaled $1,369.02 million, compared with $484.7 million in the prior year.
Adjusted net income for the quarter was $811 million or $5.14 a share.
Total revenues and other income for the period rose to $2,167.2 million from last year's $1,886.8 million.
Concurrently, the company raised full-year 2026 adjusted earnings per share guidance to approximately $16.80, not including any additional gains on sale for the remainder of the year.
In the pre-market hours, AER is trading at $155.00, up 0.61 percent on the New York Stock Exchange.
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