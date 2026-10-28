AerCap Holdings Aktie
WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663
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28.10.2026 14:22:49
AerCap Raises 2026 Earnings Outlook; Stock Up 3%- Update
(RTTNews) - Aircraft leasing company AerCap Holdings N.V. (AER) Wednesday raised its full-year 2026 adjusted earnings per share outlook to approximately $20.70, excluding any fourth-quarter gains on sale. Shares rose more than 3% in premarket trading.
The company had previously forecast adjusted earnings of approximately $16.80 per share.
Third-quarter net income fell to $948.8 million, or $6.17 per share, from $2.215 billion, or $6.98 per share, a year ago. The decline was partly due to the absence of $475 million in net recoveries related to the Ukraine conflict that AerCap recorded in the year-ago quarter. Total expenses increased to $1.419 billion from $940 million.
Excluding one-time items, adjusted earnings were $1.009 billion, or $6.56 per share.
Revenue increased 4.6% to $2.415 billion from $2.308 billion in the prior-year quarter.
AerCap shares closed Tuesday at $150.05. The stock has traded in the range of $125.47 - $158.81 in the last 52 weeks.
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