AerCap stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AerCap hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 3,86 USD. Im letzten Jahr hatte AerCap einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat AerCap im vergangenen Quartal 2,17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AerCap 1,99 Milliarden USD umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3,43 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,13 Milliarden USD ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 21,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 11,06 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,04 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,19 Milliarden USD ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 14,90 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 8,41 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at