AerCap verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AerCap hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,58 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,98 Prozent auf 2,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,21 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at