Ärger um Zugausfälle am Weihnachtswochenende in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich herrscht Aufruhr über zahlreiche ausfallende Züge am Weihnachtswochenende wegen Streiks. Ein Sprecher des Bahnunternehmens SNCF sagte am Mittwoch nun, Fahrgäste sollen bei einem Ausfall das Doppelte des Ticketpreises zurückerstattet bekommen. "Während der Weihnachtszeit nicht reisen zu können, das ist offen gestanden inakzeptabel", sagte der Leiter von SNCF Voyages, Christophe Fanichet, im Sender France Info, und entschuldigte sich bei den betroffenen Fahrgästen. Zwei von drei Zügen werden fahren, etwa drei von vier Gästen könnten somit reisen.

Regierungssprecher Olivier Véran sagte im Sender BFMTV verärgert: "Man sucht nicht das Weihnachtswochenende aus, um zu streiken."

Der Streik der Zugbegleiter soll am Donnerstagabend beginnen und bis Montagmorgen gehen. Er trifft die Französinnen und Franzosen besonders deshalb hart, weil Züge in Frankreich oftmals schon Wochen im Vorhinein ausgebucht sind und Tickets für Fernzüge nur mit festem Sitzplatz vergeben werden. Ein Umbuchen auf einen anderen Zug dürfte an dem Wochenende, an dem viele Menschen etwa zu ihrer Familie fahren, schwierig sein./rbo/DP/stw