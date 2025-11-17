Aeria informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aeria hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,24 JPY, nach -3,550 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 34,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at