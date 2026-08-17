Aeria informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aeria veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aeria ein EPS von 3,38 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at