Aeria: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aeria lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 7,02 JPY gegenüber 9,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at