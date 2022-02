Aerie Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aerie Pharmaceuticals präsentierte in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 114,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aerie Pharmaceuticals 24,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,970 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -3,120 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aerie Pharmaceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 133,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 194,13 Millionen USD. Im Vorjahr waren 83,14 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 2,910 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 111,10 Millionen USD gelegen.

