Aeries Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aeries Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 18,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at