Aeries Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aeries Technology A hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Aeries Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at