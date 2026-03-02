Aeries Technology Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EYZQ / ISIN: KYG0136H1020
|
02.03.2026 14:28:51
Aeries Technology Authorized To Repurchase Up To $5 Mln Of Shares
(RTTNews) - Aeries Technology, Inc. (AERT) said on Monday that its Board has authorized a share repurchase program of up to $5 million over a twelve-month period.
"The Board believes the authorization provides a disciplined and flexible mechanism to allocate capital and underscores its commitment to enhancing long-term shareholder value," the company said.
Aktien in diesem Artikel
|Aeries Technology Incorporation Registered Shs
|0,32
|-9,74%
