10.02.2026 06:31:29
Aeries Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aeries Technology lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,5 Millionen USD.
