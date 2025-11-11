Aeries Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aeries Technology präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeries Technology 17,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at