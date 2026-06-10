Aeries Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aeries Technology präsentierte am 08.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeries Technology 19,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,050 USD, nach -0,460 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,27 Prozent auf 70,01 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,20 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at